"BO virou Boletim de Otário", desabafa vice-presidente do sindicato dos policiais civis

Os policiais civis do Estado do Ceará possuem o pior salário do Nordeste e o terceiro pior do Brasil, de acordo com o Sindicado dos Policiais Civis do Estado (Sinpol). Esse tem sido um dos principais motivos do aumento significativo dos pedidos de exoneração do cargo nos últimos anos. Desde 2013, de 600 a 700 policiais deixaram a corporação em busca de melhores posições no mercado de trabalho.

Ana Paula Cavalcante critica a falta de estrutura para os policiais em suas funções (FOTO: Reprodução TV Jangadeiro)





É a denúncia da vice-presidente do Sinpol, Ana Paula Cavalcante, que afirmou em entrevista ao programa Jornal Jangadeiro, da TV Jangadeiro/SBT que o baixo efetivo da polícia tem ocasionado problemas significativos à população.





“Na década de 1980 nós tínhamos mais ou menos o dobro do efetivo. A população cearense era a metade e nós tínhamos o dobro. Hoje, lamentavelmente, é com muita vergonha que eu digo que o cidadão está certo quando ele diz que registra o Boletim de Otário, porque nós não temos efetivo para investigar a enorme quantidade de Boletins de Ocorrência. Na verdade, nós temos que escolher o que será investigado”, enfatizou.