BOMBA: DECRETO CORTA GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SOBRAL

Saiu no diário oficial do município um decreto onde vão tirar as gratificações dos servidores municipais, tendo em vista a o salário da Guarda Municipal é composta por salario base (880,00) + 50% de serviço prestado +50% de risco de vida. Com essas gratificações sendo cortadas, O Guarda Municipal vai receber apenas R$ 880, menos de um salário mínimo, sem falar que as gratificações são leis, e um decreto não pode derrubar uma lei, mas parece que o prefeito Ivo Gomes não ver isso. Isso não é só pra guarda municipal é para todos os servidores do município.

Com informações de O Sobralense