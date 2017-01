Verba do Carnaval Cearense pode estar indo para o Rio Janeiro

O Governador do Ceará, Camilo Santana (PT), suspendeu o repasse de verbas para o Carnaval, conforme publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 14 de janeiro.

De acordo com a publicação, o anúncio deu-se devido à situação de seca que vive o estado. “Considerando a necessidade de se priorizar a realização de gastos públicos que se destinem a áreas com problemas recorrentes no âmbito estadual, de atendimento emergencial, afetando mais diretamente a vida da população cearense, decreta:





Art.1º Fica vedada, no ano de 2016, a realização por órgãos e entidades estaduais de despesa pública ou de repasse de recursos a beneficiários com finalidade de patrocínio e de apoio a eventos festivos relacionados ao carnaval”, aponta o documento.





Mas a verba pode ter tido um outro destino, caso se confirme a ajuda institucional que o Estado do Ceará deverá dar ao G. R. Escola de Samba Beija-Flor, da cidade do Rio de Janeiro. Uma foto publicada nas redes sociais revela o apoio do governador Camilo Santana.