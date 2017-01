Cabo da PM é vítima de pistolagem em duplo homicídio

A pistolagem por meio da tocaia está de volta ao Ceará. Como nos velhos tempos dos jagunços, um cabo reformado da Polícia Militar, conhecido como Zezão de Abaiara, foi executado a tiros, na noite dessa sexta-feira (13), na passagem molhada em Brejo Santo, no Sul do Estado, a 510 quilômetros de Fortaleza.





Segundo os primeiros levantamentos do Comando de Policiamento do Interior (CPI), o pistoleiro ou os pistoleiros aguardaram por horas a passagem do veículo da vítima, que estava em companhia da esposa e de um jovem (a Polícia não sabe ainda se o rapaz é familiar).





Os dois homens foram mortos a tiros, enquanto a mulher se encontra em estado grave em um hospital da região.





As investigações do crime ficarão com a Delegacia Regional de Brejo Santo.





ATUALIZAÇÃO – Segundo a Polícia, o alvo dos pistoleiros não seria o cabo José Figueiredo Dantas, o Cabo Zezão, 60, mas, sim, o passageiro Diego Augusto Dantas, 33, que estaria sendo investigado por envolvimento com o crime organizado. A terceira passageira do veículo continua em estado grave de saúde, após ser atingida por disparos na cabeça e no tórax.