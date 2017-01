CAMILO SANTANA ANUNCIA O NOVO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA

Camilo Santana anunciou na tarde desta quinta-feira, em sua página oficial no facebook o novo Secretário de Segurança do Ceará.

Confira:

"Boa tarde a todas e a todos!









Anuncio aqui o nome do novo secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará . Trata-se do delegado da Polícia Federal André Costa, cearense, de 38 anos, que vinha atuando em Alagoas. André tem 17 anos de experiência policial em vários setores e tem a missão de melhorar ainda mais o trabalho que vem sendo realizado nessa área nos últimos dois anos, quando conseguimos reverter a alta nos índices de mortes violentas no estado, após 17 anos. 2015 e 2016 foram de importante queda nesses números, quando realizamos grandes investimentos em pessoal e equipamentos, mas o desafio agora, além de manter essa meta, é combater intensamente os crimes de assaltos e furtos, que criam uma sensação de insegurança na população, além do incessante combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Desejo boa sorte ao novo secretário e agradeço publicamente a Delci Teixeira, que deixa a pasta, pelo grande trabalho realizado. Segue abaixo o currículo resumido do novo secretário:









André Costa - graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e especialista em Ciências Criminais pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL).









É delegado da Polícia Federal desde 2002, onde foi superintendente adjunto nos estados de Alagoas e Tocantins, tendo atuado em delegacias de combate ao tráfico de drogas, crime organizado e crimes patrimoniais. No começo da carreira, atuou também na Polícia Civil do Ceará."