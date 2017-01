Camilo se isenta de prejuízo milionário que governo de Cid Gomes causou ao Estado na compra de imóvel em Sobral

Ex-governador pagou R$ 2 milhões a uma construtora, que faliu e não entregou ao Estado a sede regional do Governo, em Sobral.

Caiu no colo do governador Camilo Santana (PT) mais uma bomba contra seus padrinhos políticos, os Ferreira Gomes. Desta vez, ele se isenta e responsabiliza o ex-governador Cid Gomes (PDT) pela compra milionária de parte de um imóvel, em Sobral, que deveria abrigar a Sede Regional do Governo do Estado. A empresa que construía o prédio faliu e não concluiu a obra.





Para processar a Cameron Construtora S/A, caso esta não faça o ressarcimento da transação, o atual governador terá também que processar Cid, já que os prejuízos para os cofres do Estado foram milionários. No último dia 6, o Diário Oficial do Estado do Ceará (DOE) publicou uma portaria (de número 002/2017), assinada pelo chefe da Casa Civil do Estado do Ceará, Alexandre Lacerda Landim, em que torna inidônea a construtora por esta ter causado o prejuízo ao Estado.





O caso respinga no ex-governador Cid Gomes, pois foi ele quem decidiu comprar 18 salas do edifício Cameron Trade Center, que seria construído em Sobral. As salas de um andar inteiro iriam abrigar a sede regional do Governo e foram adquiridas por R$ 2.066.400,00, conforme nota publicada no Diário Oficial em 26 de dezembro de 2013.





Coma falência da Cameron, o luxuoso edifício não foi concluído e o prejuízo ficou para o governo. Agora, Camilo tenta recuperar o dinheiro perdido por seu antecessor no Palácio da Abolição. Na publicação do último dia 6 no DOE, o governo deu um prazo de 30 dias à empresa para pagar o prejuízo.





Veja nota do caso publicada no Diário Oficial do Estado: