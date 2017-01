Camilo viaja e presidente do Judiciário assume Governo

O governador Camilo Santana (PT) embarca para o Exterior nesta noite de sexta-feira. Com o secretário de Assuntos Internacionais, Antonio Balhmann, ele seguirá para o eixo China-Irã.





De acordo com a assessoria do governador, para contatos com grupo interessado no velho e sonhado projeto da refinaria de petróleo – aquela que a Petrobras deixou pelo caminho, e contatos com empresários do ramo do petróleo e gás do Irã interessados em investir na ZPE do Pecém.





No lugar do governador, assumirá o Governo do Estado a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Iracema do Vale. A vice, Izolda Cela, encontra-se fora do Estado, bem como o presidente do legislativo estadual, Zezinho Albuquerque.





Bom lembrar que Iracema do Vale deixa a presidência do TJ do Ceará no próximo dia 30. Essa posse vale para o currículo.