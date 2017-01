Um caminhão baú causou bastante transtorno aos moradores da Rua Gaviões, no bairro Dom Expedito. O veículo passou e levou vário fios da rede elétrico, causando prejuizo para os moradores da citada rua.





Os moradores solicitam com urgência a presença da Coelce no local, para restabelecer a energia no local.





O fato aconteceu na tarde desta quinta-feira (26), por volta das 15h.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter