CAMINHONETE TOMBA NA DESCIDA DA SERRA DO IPU - CE 187

Foi registrado no último dia do ano de 2016 um acidente envolvendo uma caminhonete modelo D-20, utilizada no transporte de passageiros da zona urbana do município de Ipu (CE).





O sinistro de trânsito com a D-20, cor branca, placa não anotada, ocorreu na CE-187, na descida da Serra, por volta dás 18h30, de sábado (31/12).





Conforme as informações apuradas, o veículo pertence ao senhor Rocha Cordeiro, residente nas "Quebradas da Serra", ele estava guiando o carro quando perdeu o controle do carro na altura do Sítio Presídio, nas imediações das Casas Redondas.





Felizmente, no acidente teve somente danos materiais.





Fonte: Ipu Notícias - Repórter Fco. José