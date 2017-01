CARROS OFICIAIS SUCATEADOS DE COREAÚ SÃO EXPOSTOS NA VIA PÚBLICA

Como frutos de uma administração “perfeita”, a cidade de Coreaú amanheceu nesta segunda-feira com toda sua frota de veículos exposta em via pública, mostrando para toda população o total descaso com o patrimônio público, onde tudo é perfeito aos olhos da gestão anterior. As imagens mostram a total falta de compromisso para com o bem público, e assim quem mais sofre e paga por tudo é a população que durantes os últimos anos aguentou tamanha falta de respeito.

Fonte: Sobral 24 horas