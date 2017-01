SOBRAL-CE: CASAL É PRESO ACUSADO DE ASSALTO

Um casal foi conduzido na madrugada de hoje (29), por volta das 5:30h, para a Delegacia Regional 24h, acusado da prática de assalto no Centro de Sobral, precisamente na Rua Cel. José Silvestre.





Policiais Militares receberam a informação de que os acusados estavam abordando as suas vítimas no Centro da cidade. O PMs saíram em diligências e se depararam com a dupla acusada. Um maior foi identificado como Raul Dias de Souza, 26 anos, natural de Sobral, ele se encontrava portando uma faca do tipo peixeira. O outro suspeito é uma menor, que foi ouvida e liberado pela autoridade policial.





Raul Dias de Sousa foi autuado em flagrante por crime de roubo e em seguida foi encaminhado para a cadeia pública, onde ficará à disposição do poder judiciário.

Faca utilizada no crime

Moto utilizada no crime

Fonte: Sobral 24 horas c/ informações de Robério Lima / Portal Sinhá Sabóia 24 h