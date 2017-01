CEARÁ: Chove em mais de 70 municípios nas últimas 24 horas

Maior precipitação foi registrada em Acopiara (74 milímetros). Em Fortaleza choveu apenas 0,6 milímetro.



Para boa parte do Estado, a segunda-feira (23) amanheceu em clima de chuva. Somente nas últimas 24 horas, 76 municípios registraram precipitações, segundo o balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A maior precipitação foi registrada em Acopiara, 345 km de Fortaleza. O município registrou 74 milímetros de chuva. Em Fortaleza, foi registrado apenas 0,6 milímetro, segundo o posto do bairro Messejana.

Na Região Metropolitana, Maracanaú foi o município com o maior índice (8,4 milímetros), seguido de Caucaia (8 milímetros) e Itaitinga (7,2 milímetros). Maranguape teve o menor índice. No município choveu apenas 0,2 milímetro.



Para esta segunda-feira, a previsão é de nebulosidade variável com chuva em todas as regiões cearenses, principalmente nos períodos tarde e noite. Já para terça-feira (24), no decorrer do dia, choverá em todas as regiões do Ceará. Na quarta-feira (25), há possibilidade de chuvas isoladas em todas as regiões do estado.



Confira as maiores precipitações:



Acopiara (Posto: Caixa) : 74.0 mm



Senador Sá (Posto: Salao) : 57.6 mm



Morada Nova (Posto: Fazenda Lacraia) : 42.6 mm



Itatira (Posto: Bandeira) : 33.4 mm



Quixelô (Posto: Quixelo) : 33.0 mm



Baixio (Posto: Baixio) : 30.0 mm



Cariré (Posto: Carire) : 30.0 mm



Reriutaba (Posto: Reriutaba) : 30.0 mm



Varjota (Posto: Ac. Araras) : 29.2 mm



Groaíras (Posto: Groairas) : 24.9 mm

