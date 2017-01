Ceará registra 1.008 raios em um dia de chuva

No acumulado de 2017, foram 2.339.

A Enel Distribuição Ceará registrou, por meio do Sistema de Monitoramento de Descargas Atmosféricas, em 2017, de 1º a 17 de Janeiro, 2.339 raios, um aumento de cerca de 51% a mais comparado ao todo mês de Janeiro do ano passado.



O município de Granja foi o município com maior incidência, registrando 166 descargas só neste ano, seguido de Araripe (135) e Várzea Alegre (118). Só a chuva de hoje (17) registrou 1008 descargas, cerca de 43% dos raios registrados no mês inteiro no estado. Em 2016, foram registrados 22.596 raios no Ceará. Granja foi o município com a maior incidência de raios no Ceará (1291); seguido de Santa Quitéria (946) e Sobral (941).



O Sistema de Monitoramento de Descargas Atmosféricas foi desenvolvido com a finalidade de identificar o local de queda do raio na rede elétrica, prever tempestades e, consequentemente, minimizar o tempo de atendimento.



O Sistema de Monitoramento de Raios, com acesso gratuito e ilimitado pela internet, oferece informações sobre o número de descargas atmosféricas e a situação do tempo em todo o Brasil.