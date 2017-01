Ceará registra quase 10 homicídios por dia durante o ano de 2016

Estatísticas da Segurança Pública apontam que, com as 3.407 mortes, o Estado teve a menor marca desde 2011.





O governador Camilo Santana (PT) apresentou nesta quarta-feira (4) o balanço anual dos crimes letais intencionais do Ceará (CVLIs) durante todo o ano de 2016. Conforme os dados, o estado registrou uma redução de 15,2% em comparação com o ano de 2015.





No entanto, um detalhe das estatísticas chama bastante atenção. Segundo os números da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), quase 10 pessoas morreram por dia durante todo o ano passado no Ceará.





O balanço apresentado pelo governo apontou que 3.407 pessoas foram assassinadas no Ceará somente ano passado. O número aponta uma média de 9,3 assassinatos por dia no Estado. Mesmo assim, a estatística significa o menor registro de homicídios na região desde 2011.





Conforme os dados da SSPDS, em 2011 foram contabilizados 2.788 assassinatos. Em 2012, a estatística subiu para 3.565. Já nos anos seguintes os registros de homicídios ainda permaneceram elevados, com 4.462 em 2013, 4.439 em 2014 e 4.019 em 2015.





Segundo Camilo Santana, a redução da criminalidade no Ceará se deu ao investimento em segurança pública, mas ressalta que ainda é preciso melhorar. “A violência reduziu devido ao investimento que fizemos no interior do Estado. Conseguimos aumentar o número de policiais e, consequentemente, diminuir os crimes. Mas ainda temos muito o que melhorar”, disse.





Ainda durante a coletiva, o governador do estado falou sobre a situação dos presídios cearenses. Segundo o Conselho Penitenciário do Ceará, 500 presos perigosos foram transferidos para presídios federais. Camilo voltou a reconhecer que existem facções criminosas dentro das penitenciárias e que o problema só vai ser resolvido com ações do governo federal.





Em conversa com a imprensa, o governador não quis afirmar quem será o novo secretário de segurança pública. Contudo, Camilo ressaltou que não há interferência do vice-prefeito de fortaleza, Moroni Torgan (DEM), na decisão.









Dados de Fortaleza





A violência em todo o Ceará ficou mais evidente na capital do Estado. De acordo com as estatísticas, 1.007 pessoas foram assassinadas em Fortaleza durante o ano de 2016. O numero é 39% menor do que o mesmo período de 2015, quando foram registradas 1.651 entre homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Mesmo assim, pelo menos duas pessoas foram mortas em Fortaleza durante todo o ano passado.









Década sangrenta





A partir dos dados registrados pela SSPDS nesta quarta-feira (4), o Tribuna do Ceará resolveu contabilizar o número de homicídios no estado nos últimos 10 anos. A pesquisa apontou um grande aumento da violência em todo o Ceará nos últimos tempos. Conforme o levantamento realizado com base nas estatísticas da pasta, pelo menos 25.932 pessoas foram vítimas de homicídio.









Confira o número de mortes em cada ano no Ceará:





2007 – 1.936





2008 – 2.031





2009 – 2.168





2010 – 2.692





2011 – 2.788





2012 – 3.565





2013 – 4.462





2014 – 4.439





2015 – 4.019





2016 – 3.407