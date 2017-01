Cearenses que tiraram nota mil na redação do Enem trocaram lazer por estudo

A rotina foi fundamental para o melhor desempenho na avaliação. "Quando eu vi que tinha tirado mil na redação, não acreditei", disse um deles.





Carlos Felipe Bezerra Barros, 19, quase não acreditou que havia conseguido, pelo segundo ano consecutivo, conquistar a nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O jovem, nascido em Fortaleza, Ceará, busca vaga em Direito ou Medicina na Universidade Federal do Ceará (UFC).

Carlos Felipe Bezerra Barros, de 19 anos, tirou nota mil por dois consecutivos (Foto: Arquivo pessoal)

"Eu não imaginava que tiraria mil ano passado. Não foi diferente este ano! Fiquei muito feliz!", ressalta ao O POVO Online o aluno do cursinho do Ari de Sá, que contou com o apoio dos familiares. "Eles ficaram felizes, entusiasmados e emocionados".





Antes de conferir o resultado, Felipe resolveu ir à praia captar as boas energias do mar. "Decidi olhar o resultado à tarde. Quando eu vi que tinha tirado mil na redação, não acreditei. Tive que sair e voltar na página diversas vezes para acreditar", relembra.





Para conseguir nota mil, a rotina mudou. "Ficava até as 19 horas estudando no colégio, e, ao ir para casa, tentava estudar mais", conta. "Nos fins de semana, tentava colocar em dia o que atrasava na semana, além de fazer redação para corrigir no laboratório de redação", conclui.





Dica





Para Felipe, o mais importante para o aluno pré-universitário é a rotina. "A resolução de muitas questões e a realização de, no mínimo, duas redações por semana são essenciais. Quanto à redação, a correção assídua e a leitura diversificada também foram fundamentais para a nota mil", afirma.





Dedicação

Camila Nantua de Andrade, de 17 anos, abriu mãos de séries para focar nos estudos (Foto: Arquivo pessoal)

Aos 17 anos, Camila Nantua de Andrade também tirou nota máxima na redação do Enem. Natural de Fortaleza, a jovem já havia tentanto outras vezes e chegou a conseguir a nota 980. Para conquitar nota mil, ela abriu mão de séries de TV.





"Restringi também algumas leituras por não se relacionarem com o Enem. Me afastei de pessoas importantes para focar nos estudos.

Ainda assim, eu sempre tentei manter uma rotina equilibrada", conta.





Camila residia em Morada Nova, a 155,66 km de Fortaleza, a família resolveu se mudar para Fortaleza para dar maiores condições à garota. "Minha família foi essencial nesse processo. Nós nos mudamos para Fortaleza quando eu comecei o ensino médio, em 2014, no Farias Brito", relembra.





A rotina foi fundamental. A jovem estudava de segunda a sábado. Na redação, ela focou na parte argumentativa e em ampliação do vocabulário. "Para isso, investi tempo em discussões em páginas na Internet e em leituras variadas", ressalta.





A euforia tomou conta da família quando Camila foi conferir a nota. "Demorei uma hora para conseguir acessar o site do Inep depois que as notas foram lançadas. [Rs] Olhei imediatamente para a nota da redação e fiquei muito empolgada com o resultado. Foi a coroação perfeita", comemora.





Camila pretende fazer Direito na UFC. "Eu tenho interesse em várias áreas, mas Direito sempre foi uma das minhas favoritas. O desejo de estudar na área se mostrou mais forte no final de 2015, quando eu participei de um júri-simulado na escola", finaliza.