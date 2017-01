CHAVAL-CE: UM MORTO E OUTRO BALEADO APÓS CONFRONTO COM A POLÍCIA MILITAR PRÓXIMO A DIVISA COM O PIAUÍ

Bandidos considerados perigosos entraram em confronto com a Polícia Militar e se deram mal. O embate aconteceu por volta das 04h40 desta quinta-feira, 26, na divisa entre os Estado do Ceará e Piauí, entre os municípios de Chaval e Cajueiro da Praia-PI.





Um elemento identificado como Teodoro dos Santos de Araújo, 20 anos, mais conhecido como “Júnior da Parnaíba”, foi alvejado pelos militares e tombou sem vida ali mesmo. Já o foragido da cadeia pública de Chaval identificado como “Pimpolho” foi lesionado na altura do braço. Um terceiro elemento conhecido como Branco conseguiu fugir.

Júnior da Parnaíba reagiu e tombou sem vida no próprio local

Acusados de homicídio









Tanto Júnior da Parnaíba como Pimpolho são apontados como autores do homicídio bárbaro que vitimou o jovem Alan da Costa, de 24 anos. Alan foi morto na noite do dia 12 de janeiro deste ano e foi encontrado na manhã do dia 18 próximo a uma salina no município de Chaval. Na ocasião o corpo foi encontrado crivado de bala e enrolado em sacos plásticos.

Pimpolho foi alvejado no braço e foi preso





Mandado de prisão









Baseados nas suspeitas e acusações, o delegado da cidade pediu junto à justiça local o mandado de prisão preventiva contra os dois e foi prontamente atendido pelo Juiz responsável pelo caso.









O confronto









Há dias policiais militares de serviço e até de folga se revezavam em equipes na tentativa de prender os bandidos e dar uma resposta a altura à população de Chaval. A determinação do Tenente Coronel Artunane Aguiar era pra prender os marginais a qualquer custo.

Durantes as buscas, uma equipe do destacamento de Chaval recebeu informações de que a gangue do Salgadinho (Junior Parnaíba, Pimpolho, Branco, Fafá e Bandidão) estava escondida em duas casas na localidade de Praia Branca, município de Cajueiro da Praia-PI. Na ocasião foi pedido apoio dos militares do Batalhão de Divisas.





A estratégia foi armada e os pm’s do destacamento de Chaval foram verificar uma casa, enquanto a equipe do Batalhão de Divisas foi verificar outra. Na casa em que a equipe do Batalhão de Divisas foi estavam três bandidos, o Junior Parnaíba, o Pimpolho e o Branco, todos armados e prontos para o confronto, tanto é que ao perceberem a presença dos pm’s responderam a bala. Felizmente os militares do Batalhão de Divisas foram mais rápidos e alvejaram o Junior da Parnaíba que morreu no local. O Pimpolho foi baleado na perna esquerda e braço direito e foi encaminhado ao hospital de Luis Correia-PI. O terceiro elemento, o Branco, conseguiu fugir do local. Na ocasião foram encontrados dois revólveres 38, diversas munições e 2 espingardas.





A operação ainda contou com o apoio do Destacamento de Barroquinha, FTA Camocim, policiamento de Luis Correia-PI e FTA Parnaíba-PI. Vale ressaltar que tanto o Junior Parnaíba como o Pimpolho estavam com mandado de prisão decretado devido à participação deles em dois homicídios recentes., dentre eles o que vitimou o Alan da Rocha.

Alan da Rocha foi morto na noite do dia 12 de janeiro deste ano

Armas encontradas no poder dos bandidos

Fonte: Camocim Polícia 24h