Chico Pinheiro encerra "JN" batendo palmas para catador de lixo; vídeo

Depois de encerrar o "Jornal Nacional" com seu bordão na semana passada, Chico Pinheiro conquistou os internautas mais uma vez. Neste sábado, dia 14, o apresentador terminou o programa batendo palmas para a história de um catador de lixo.





Sebastião Pereira Duque, de 72 anos, é morador de Olinda, em Pernambuco, e criou os sete filhos com muito esforço. Há 24 anos, o homem puxa uma carroça em busca de material reciclável. Mesmo com o pouco dinheiro que ganha, ele ajudou a construir uma escola (que tem no total 75 crianças entre 2 e 6 anos de idade) e levantar barracos para quem não tinha onde viver.





Após o fim da reportagem, os dois apresentadores parabenizaram Seu Sebastião. "Está aí, uma aula de sabedoria, de honestidade, para autoridades, políticos, para todos nós", disse Chico Pinheiro. "Sebastião é o cara", completou Giuliana Morrone.





Em seguida, Chico terminou o jornal batendo palmas para o catador de lixo. <3





Na semana passada, o apresentador encerrou o "JN" de uma maneira inusitada. "Graças a Deus que hoje é sexta-feira. É vida que segue”, disse.





Confira no vídeo a seguir:

Com informações de Catraca LivreVídeo YouTube