CHUVA DE BALAS DEIXA JOVEM BALEADO NOS TERRENOS NOVOS!

Gilan dos Santos Silva, 22 anos, residente no bairro expectativa, foi baleado na noite de hoje, dia 05, com aproximadamente cinco tiros de revólver. De acordo com familiares da vítima, o rapaz tinha ido no bairro Terrenos Novos realizar uma cobrança. A família no soube informar a causa do ocorrido. O jovem foi socorrido para o Hospital Regional Norte, onde está recebendo tratamento médico. Policiais Militares foram acionados e deram início as diligências na tentativa de prender os acusados.





Com informações do portal O Sobralense