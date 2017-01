CHUVA DE BALAS DEIXA UM JOVEM MORTO NO RESIDENCIAL CAIÇARA

Mais um homicídio foi registrado no residencial Caiçara! O crime foi registrado na noite desta quarta-feira (18), por volta das 21h.





As informações dão conta de que um jovem foi alvejado com vários tiros na cabeça e morreu no local.



Os acusados fugiram logo após o crime, em rumo ignorado. As Polícias Civil e Militar estão no local, realizando os procedimentos legais. A Perícia forense foi acionada.





Mais detalhes a qualquer momento.