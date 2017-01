"CHUVA" DE BALAS EM CAMOCIM DEIXA DUAS PESSOAS BALEADAS

Por volta das 20h30 desta terça-feira, 24, um tiroteio ocorrido no cruzamento da Rua Antonio Zeferino Veras com Perimetral, bairro São Francisco, deixou duas pessoas lesionadas a bala. Um homem identificado como Mariel do Nascimento Marques, 25 anos, residente no bairro do Cruzeiro, foi lesionado com um tiro na altura do peito esquerdo. Para escapar dos tiros a vítima ainda invadiu a casa de uma mulher identificada como Helena SIlva, 56 anos, a qual também foi atingida com um tiro na altura da perna esquerda.





Versão da vítima





Segundo relatou a vítima Mariel, o mesmo vinha em uma Topic da cidade de Sobral e ao chegar em Camocim desceu no sinal de trânsito do cruzamento da Rua Antonio Zeferino Veras com Dr. Raimundo Veras, ao lado do Posto Siena. Disse ainda que foi andando a pé procurando um mototaxi para ir pra casa, no entanto, quando se aproximou do cruzamento da Rua Antonio Zeferino Veras com Perimetral percebeu uma dupla trafegando em uma moto Honda Titan preta e viu que alguma coisa estava errada. A vítima apressou os passos e percebeu quando o garupeiro desceu e saiu correndo em sua direção, nesse momento ele invadiu um pequeno restaurante e já ouviu os disparos, foi quando percebeu que tinha sido atingido pelos tiros.

Local onde aconteceu o atentado









Mulher atingida





A Senhora Helena, proprietária do estabelecimento, ficou apavorada e correu para fechar o portão e infelizmente, mesmo sem ter nada a ver, também foi atingida por um disparo que atingiu sua perna esquerda, inclusive com suspeita de ter atingido a veia femoral. Os dois foram socorridos para o HDMA onde receberam os primeiro atendimentos e foram transferidos para Sobral, sendo que o estado de Mariel é considerado grave.













Vários disparos





Populares disseram para a polícia que ouviram cerca de cinco ou seis disparos. Ainda não se sabe ao o que teria motivado o atentado, no entanto a polícia desconfia de algo relacionado ao tráfico de drogas. As imagens das câmeras dos estabelecimentos comerciais próximos serão analisadas na tentativa de reconhecer os autores dos disparos. O Tenente Coronel Artunane Aguiar determinou que todas as viaturas da área se empenhassem na captura dos elementos.