Chuva no Ceará ultrapassa 100 milímetros nesta quarta

A manhã desta quarta-feira (11) começou com chuva em pelo menos 33 municípios do Ceará. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a maioria das precipitações foram registradas no interior do estado.



Segundo os dados da Funceme, o município de Ipueiras, localizado a 304 quilômetros de Fortaleza, contabilizou o maior registro de chuva, com 101 milímetros (mm). O município só havia registrado chuvas no último dia 6 de janeiro, quando anotou apenas 4,9 mm.



Além de Ipueiras, as cidades de Quixeré (28.8mm), Morada Nova (20.6mm), Maranguape (19.2mm), Icapuí (15mm), Horizonte (11.8mm) e Russas (11.4mm) também registraram precipitações.



Na capital cearense a chuva também apareceu, mas em pouca intensidade. Conforme a fundação, até às 8h desta quarta-feira, Fortaleza havia contabilizado apenas 7.2 mm de chuva. De acordo com a Funceme, a previsão para a manhã é de céu nublado com possibilidade de chuvas em todo o Ceará.





Com informações do portal Tribuna do Ceará

Foto Wellington Macedo