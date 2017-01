Chuvas atingem 17 municípios da região do Cariri

Lavras da Mangabeira (43mm) e Várzea Alegre (39.4mm) apresentaram os maiores volumes de chuvas. Ceará registrou precipitações em 32 municípios.





A região do Cariri, no sul do Estado, apresentou tempo chuvoso e temperatura amena na manhã desta terça-feira, 10, com chuvas em 17 municípios. De acordo com informações da Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme), 32 municípios do Ceará registraram chuvas entre 7h de segunda-feira, 9, até 7h de hoje.





A cidade de Lavras da Mangabeira (43mm) e Várzea Alegre (39.4mm) receberam os maiores volumes acumulados. Em seguida estão Cedro (27.2mm), Ipaumirim (18.8mm), Aurora (17.5mm), Barro (16mm) e Granjeiro (15mm).





Há possibilidade de chuvas isoladas em todas as regiões do Ceará no decorrer desta terça-feira, de acordo com informações da Funceme. Para quarta-feira, a previsão nebulosidade variável com possibilidade de chuva em todo o estado, ao longo do dia.





Fonte: O POVO Online