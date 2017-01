Ciro Gomes aparece com nova namorada na posse do irmão Ivo Gomes

Pré-candidato à Presidência da República em 2018, o ex-governador do Ceará e ex-ministro Ciro Gomes esteve domingo na posse do irmão caçula, Ivo Gomes, como prefeito de Sobral (CE), acompanhado da namorada, Giselle Bezerra, produtora de TV. Com apoio do seu partido, o PDT, Ciro tem se movimentado para conseguir adesões à sua candidatura.





Seu outro irmão, o também ex-governador do Ceará, Cid Gomes, disse no último domingo, em Fortaleza, que o apoio de prefeitos aliados será fundamental na construção da candidatura de Ciro.





Fonte: O Globo