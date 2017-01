COMUNICADO DO SAAE SOBRAL

Devido a diminuição brusca do nível do rio Jaibaras, de onde realizamos a captação das águas para as ETA's Sumaré e Dom Expedito, responsáveis pelo abastecimento de Sobral, há uma diminuição na oferta de água potável para a sede e os distritos de Caioca e Patriarca.





O SAAE está empenhado em regularizar a situação o mais breve possível, com previsão de oferta regular até sábado, 21 de janeiro. Em determinadas localidades, com maior altitude ou distantes das ETA's, o prazo para que isto ocorra poderá ser maior.





Para minimizar os problemas, o SAAE fará manobras de fornecimento para suprir as regiões mais afetadas





Orientamos à população que diante do exposto e devido à situação crítica de nossos reservatórios, como o Jaibaras, que contém apenas 10,71% e o Taquara, com somente 8,84% de sua capacidade de abastecimento, procurem usar a água de forma consciente, evitando desperdícios.