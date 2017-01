APROVADOS NO CONCURSO DO INSS AGUARDAM A CONVOCAÇÃO!

Leitor enviou informações sobre a defasagem no quadro de funcionários do INSS e relata que tem vários candidatos aprovados no último concurso aguardando a convocação.

Confira na íntegra:

"Como sabemos, neste ano de 2017, teremos a tão temida REFORMA PREVIDENCIÁRIA. O Blog Sobral 24 horas, como uma das mídias da imprensa brasileira escrita, poderia divulgar o déficit de servidores que possui o Instituo Nacional do Seguro Social atualmente, esclarecer aos leitores que existem 3671 aprovados no último concurso do INSS e que apenas 450 foram nomeados até agora, restando apenas 3221 serem nomeados. Mostrar, também, que essa Reforma, embora aprovada, em nada vai melhorar o atendimento na Autarquia se não houver um número de servidores suficientes para suprir os anseios dos usuários da Entidade. Estima-se que existem mais de 20 MIL cargos vagos dentro do INSS, segundo site do próprio Governo Federal (em anexo). Os cargos que foram ofertados no último certame foram de Técnico do Seguro Social e Analista do Seguro Social. Aquele tem mais de 12 MIL cargos vagos e este mais de 3 MIL cargos vagos, além de haver mais de 12 mil servidores que podem se aposentar a qualquer momento, o que acarretaria um verdadeiro CAOS no INSS. Hoje existe uma Comissão de Aprovados lutando por essas nomeações. Ajude-a a divulgar esse verdadeiro descaso com o INSS e, principalmente, com o POVO BRASILEIRO, que sofre nas filas quase que intermináveis do Órgão Previdenciário."