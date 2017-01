Corpo de jovem é encontrado decapitado na Barra do Ceará

Vítima estava enrolada em um saco plástico e foi achada por populares.

Uma cena macabra foi registrada na manhã desta segunda-feira (9), na Barra do Ceará, em Fortaleza. Moradores encontraram um corpo decapitado, envolto em um saco plástico, em um ponto da avenida Senador Robert Kennedy.





De acordo com informações colhidas pelo subtenente Martins, da Polícia militar (PM), a vítima foi identificada por familiares, que estiveram no local. Trata-se de André Lucas Cavalcante, de 16 anos. Ainda segundo o agente de segurança, os parentes informaram que o jovem trabalhava na Beira Mar, e que no retorno do serviço teria sido abordado por criminosos, e morto.





Moradores da região, assustados com o ocorrido, reclamaram da insegurança no local e lamentaram o fato que vitimou o adolescente.





Não há informações sobre a existência de um histórico criminal da vítima. A Polícia iniciou os trabalhos de investigação na área, a fim de capturar os responsáveis pelo homicídio.





Até o momento, ninguém foi preso.