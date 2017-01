Corpo é "desovado" em canal do Conjunto Ceará na madrugada desta quarta-feira em mais um crime misterioso

Há suspeitas de que o assassinato tenha ocorrido noutro lugar e o cadáver "desovado" no canal.

Mais um crime misterioso é registrado em Fortaleza. No começo da manhã desta quarta-feira (18), moradores das avenidas C e E do Conjunto Ceará, na zona Sul da Capital, se depararam com o corpo de um homem boiando no canal que corta as duas vias públicas. A Polícia Militar foi chamada e isolou o local.





O homem morto estava vestido apenas de cueca e uma camiseta. Apresentava sangramento a altura do tórax e do abdome, mas até o momento da chegada de patrulhas do Ronda do Quarteirão não se sabia se ele havia sido atingido por tiros ou lesionado com outro tipo de arma. Tratava-se de um jovem, cor branca, estatura média, cabelos pretos.





Moradores do local não informaram terem ouvidos estampidos durante a noite de ontem ou madrugada de hoje. A Polícia não descarta a hipótese de uma “desova”, isto é, de que a pessoa tenha sido morta ou ferida em outro local e o cadáver jogado no canal.





Bombeiros





Inspetores do 12º DP (Conjunto Ceará) estão também no local para dar início às investigações em conjunto com a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Mas, até agora, a vítima não foi reconhecida pela população. Policiais acionaram o Corpo de Bombeiros para a retirada do cadáver do canal.





O local onde ocorreu a descoberta do cadáver pertence à Área Integrada de Segurança Dois (AIS-2), de responsabilidade do 12º Distrito Policial e do 17º BPM.