CORPO ENCONTRADO PRÓXIMO A SALINA É DE JOVEM DESAPARECIDO EM CHAVAL

Na manhã desta quarta-feira, 18, um corpo foi encontrado dentro de um saco plástico preto próximo a uma salina no bairro do escondido, em Chaval.





Inúmeras conversas surgiram, e a mais falada por todos, era que o corpo achado fosse do do jovem Alan da Rocha, de 24 anos, que estava desaparecido desde a última quinta-feira, 12. Confira a matéria postada no blog ontem.





E com informações exclusivas obtidas pelo blog Chaval 24hrs, um familiar do jovem afirmou que o corpo é realmente de Alan. Agora a família está a espera do IML para fazer todos os procedimentos.