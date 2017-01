COTAR prende três indivíduos que estavam assaltando veículos na zona rural de Santana do Acaraú

No dia de hoje, por volta das 15h, a Patrulha do COTAR de serviço na cidade de Sobral, após receber informações que na CE 178, na altura do sítio são Bento, zona rural de Santana do Acaraú, bandidos estavam praticando assaltos a caminhões, ônibus e motos.





Diante das informações, os policiais passaram a diligenciar, onde foi localizaram um dos acusados, sendo este o menor, natural de Sobral, que prontamente assumiu ser o autor dos assaltos denunciando ainda outras duas pessoas que o ajudavam nesta prática delituosa, sendo estas: sua irmã também menor, 12 anos de idade e um maior, Luiz Felipe do Nascimento, 20 anos de idade, natural de Caucaia-Ce, todos residentes naquela localidade.





O trio assumiu ser os autores dos assaltos, dizendo que utilizavam para isto uma espingarda do tipo "socadeira", e um simulacro de revólver, material este que foi apreendido e juntamente com os infratores foram apresentados na Delegacia Regional 24 horas de Sobral para a lavratura dos procedimentos legais.





Com informações de Massapeceara/Sargento Paulo César