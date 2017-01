COVARDIA: Homem tortura a ex-mulher com ferro de passar roupas; Veja as fotos

Luana que tem de 20 anos precisou ser socorrida por uma ambulância do Samu ainda na delegacia. Ela sofreu queimaduras nos dois braços, nas pernas e no rosto, com um ferro de passar roupas e sentia com muita dor.





O caso aconteceu na manhã de segunda-feira (30) em Maringá, Noroeste do Paraná.





Luana, 20 anos, foi queimada pelo ex-marido da amiga, o segurança Flávio do Nascimento Marlos, de 35 anos.





A vítima estava na casa da amiga Andréia, 35 anos, passando roupas. Quando o ex-marido de Andréia chegou, armado com uma faca. O acusado queria reatar o relacionamento com a ex-mulher, que não estava na casa.





Nervoso ele usou a faça para manter Luana como refém e começou a queimar a moça e enviar fotos para a ex-mulher. Na imagem é possível ver que ele queimou primeiro a perna de Luana. Pelo WhatsApp, ele eu o prazo de 10 minutos para que Andréia chegasse em casa, ou queimaria o rosto de Luana.





Andréia não chegou a tempo e a moça sofreu várias queimaduras. A ex-mulher tem medo de Flávio e disse que o suspeito não aceita o fim do relacionamento, e que é muito violento.





A ex-companheira ainda relata que ele exigia também manter um relacionamento a três com elas.





Já o suspeito negou tudo e afirmou que é inocente, que as duas mulheres estão “armando” para ele, e que as queimaduras já estavam em Luana quando ele chegou na casa.





O caso gerou revolta até mesmo nos policiais civis e militares que atenderam a ocorrência.





Flávio será autuado por cárcere privado, tortura, lesão corporal e na Lei Maria da Penha.

Fonte: RN24H e André Almenara