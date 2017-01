Criminosos deixaram recado após ataque à Guarda Municipal de Fortaleza

Este foi o segundo ataque ao prédio, em menos de um ano.

A sede da Guarda Municipal de Fortaleza, no bairro Rodolfo Teófilo, foi atacada durante a madrugada desta terça-feira (17). Cerca de quatro homens armados participaram do crime. Após efetuarem aproximadamente 30 tiros contra o prédio, os suspeitos deixaram um cartaz atribuído ao Primeiro Comando da Capital (PCC).





No cartaz, foi escrito uma ameaça afirmando que caso o Governo do Estado do Rio Grande do Norte mexa com integrantes do PCC em Alcaçuz, uma das maiores unidades prisionais do Estado, “o Brasil todo vai estralar”. O Rio Grande do Norte, assim como outros lugares do país, atravessam uma crise no sistema prisional. Pelo menos 26 presos foram mortos no último final de semana, durante uma rebelião.





O presidente Michel Temer se reunirá hoje, com representantes da Polícia Federal, da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), do Gabinete de Segurança Institucional e das Forças Armadas, para discutir os problemas no sistema prisional brasileiro.





Ainda não se sabe o motivo pelo qual o recado foi deixado no prédio da Guarda Municipal de Fortaleza, sob responsabilidade do município. As armas usadas foram 9 milímetros e calibre 380. Nenhum guarda saiu ferido, houve apenas danos materiais.





Em nota, a Guarda Municipal confirmou o ataque, mas não entrou em detalhes: "Na madrugada desta terça-feira (17), a sede da Guarda Municipal foi alvo de vários disparos. De acordo com servidores que estavam no plantão, entre 10 e 12 tiros foram disparados por dois suspeitos em uma moto. A ação foi rápida e atingiu a entrada principal do prédio localizado na rua Delmiro de Farias 1900, no Rodolfo Teófilo. A ocorrência foi registrada no 11º DP, no Panameircano, e a Polícia Civil já faz investigações".





Segundo ataque

Este foi o segundo ataque em menos de um ano. Em julho do ano passado, três homens encapuzados atacaram o comando da Guarda Municipal. Os suspeitos se aproximaram em um veículo modelo Sedan e efetuaram vários disparos.





Os guardas que estavam de plantão tentaram se esconder atrás das árvores e carros do estacionamento. Os suspeitos dispararam contra os agentes e um deles ficou ferido ao desviar dos tiros.