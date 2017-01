CRISE? Reforma da Vice-Governadoria custará mais de R$ 2 milhões

O local de trabalho de Izolda Cela ficará mais próximo ao Palácio da Abolição.

O prédio onde a vice-governadora do Ceará, Izolda Cela, trabalhará, será reformado. A obra custará R$2.093.217,64 (dois milhões, noventa e três mil, duzentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos), segundo uma publicação no Diário Oficial do Estado. O custo chama atenção, pois no final do ano passado, o Governo do Estado anunciou que haveria uma série de corte de gastos e usou o argumento para justificar a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) , aprovada pela Assembleia Legislativa do Ceará.





Segundo a publicação, a empresa Forteks Engenharia e Serviços Especiais LTDA, venceu um processo licitatório e será responsável pela obra. O documento prevê a reforma e a ampliação da “futura sede da Vice-Governadoria do Estado do Ceará”. O prazo de vigência do contrato será de um ano, a partir da assinatura do contrato.





Atualmente, a sede da Vice-Governadoria fica no Centro Administrativo Bárbara de Alencar, em Fortaleza. Com a mudança, a sede continuará na capital, mas ficará mais próxima do Palácio da Abolição, onde despacha o governador Camilo Santana.





Segundo uma nota da Vice-Governadoria, a mudança acontece “Ante a necessidade de atender à demanda de espaço de alguns órgãos da Administração Pública Estadual, de instalar a Estrutura Técnica e de Apoio do Pacto por um Ceará Pacífico, além de aproximar fisicamente as sedes dos Chefes do Poder Excecutivo, deliberou-se pela mudança da Vice-Governadoria para o imóvel de propriedade do Estado do Ceará, situado à Avenida Barão de Studart, em frente ao Palácio Abolição”.





A Vice-Governadoria ainda afirmou que se uma reforma se faz necessária para uma adequação ao layout do Governo. A reforma consiste em pinturas de paredes, adequação de tubulações, instalação de aparelhos de ar refrigerado, mudanças na rede elétrica e hidrossanitária, entre outros.





