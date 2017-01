CRUELDADE HUMANA: Pai espanca bebê de apenas 05 meses após se irritar com choro da criança

Neste último fim de semana um homem foi preso acusado de espancar a própria filha, uma bebê de apenas 05 meses em Mairinque (76 km de São Paulo). De acordo com a Polícia Civil, o acusado confessou que cometeu o crime e disse que bateu na menina porque se irritou com o choro da dela. Segundo informações, a menina sofreu afundamento no crânio, teve cinco costelas fraturadas, além dos braços e pernas quebrados. O bebê está internado em estado estável na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Conjunto Hospitalar de Sorocaba (SP) onde passa por cirurgia, mas não corre risco de morte. Ainda segundo informações, a menina teria dado entrada no setor de emergência depois que os pais disseram que ela teria caído do colchão, mas devido às gravidades do caso, os médicos desconfiaram que a bebê teria sido agredida. Logo após o pai acabou confessando à Polícia Militar que deu vários socos na filha porque ela chorava muito. O caso foi registrado na delegacia de Mairinque e o Conselho Tutelar também acompanha o caso. O acusado de 20 anos foi preso ainda no hospital e posteriormente conduzido à cadeia de Pilar do Sul. A mãe da criança deve prestar depoimento ainda esta semana.





Repórter Cidades/Plantão Policial Jerry Mesquita