Curso de Idiomas do NUCLE-UVA

O Núcleo de Línguas Estrangeiras da UVA (NUCLE) estará com matrículas abertas, a partir do dia 16 de janeiro, para alunos novatos e veteranos para o Semestre 2017.1 nos cursos de Inglês (regular, instrumental e avançado), Espanhol (regular) e Pré-inscrições para o Francês (regular). As matrículas ocorrem na coordenação do NUCLE, localizado no primeiro andar do bloco do Curso de Pedagogia (antigo NDC), no campus da Betânia - UVA. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 14h às 21h.





Os alunos novatos devem apresentar Documento de Identidade, CPF e Comprovante de Endereço. A taxa de matrícula é de R$70,00 e as Mensalidades de R$70,00 que deverão serem pagas por meio de boletos bancário, ao serem pagas até o vencimento o aluno recebe 10% de desconto. Os alunos veteranos também devem fazer matrícula presencialmente. As aulas terão início no dia 06 de Fevereiro de 2017.