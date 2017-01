Dada a largada para disputa pelo título histórico do Piocerá 30 anos

Começou o maior rali de regularidade do Brasil. Na noite de terça-feira (24), a Arena do Teresina Shopping foi palco da largada promocional do Piocerá. No ano em que comemora 30 anos, a prova faz a rota inversa de 1987, primeira edição, e foram acrescentados os melhores trechos técnicos e que cruzam os sertões do Piauí e Ceará.





Em três décadas, o Piocerá colocou o nome do Piauí no cenário nacional e internacional, com uma das provas mais conceituadas da América Latina. Para Ehrlich Cordão, idealizador do rali e diretor da Radical Produções, organizadora do evento, trata-se de uma conquista inédita.





"Essa é uma conquista que todos os piauienses se orgulham. O evento levou o nosso nome para o cenário automobilístico do mundo inteiro e mostrou que aqui somos capazes de fazer o melhor", destacou.





No quarto ano de parceria, a superintendência regional da Caixa Econômica Federal no Piauí ressaltou a importância do Piocerá para economia e integração do Piauí e Ceará com os demais estados do Brasil.





"A Caixa valoriza o esporte em todo o país. O Piocerá é um evento fundamental que integra os dois estados com o país e expõe para o mundo. Com isso, movimenta a economia, o turismo e a cultura. É como muita felicidade que continuaremos apoiando o rali", disse o superintendente regional da Caixa no Piauí, Elizomar Guimarães.





O secretário municipal de esportes de Teresina, Renato Berger, também se fez presente na largada promocional da edição histórica da prova. "Parabenizamos a todos da organização que lutam para colocar nossa capital no cenário nacional, através do esporte e que mobiliza milhares de visitantes", frisou.





O Enduro Rally Piocerá 30 anos tem patrocínio da Caixa, Governo do Piauí e Governo do Ceará, apoio da Michelin, Audax, IMS Race, Honda e Prefeitura de Teresina. Colaboração do Sebrae.









Mais de 1 mil quilômetros





Em 2017, foram confirmadas as participações de aproximadamente 600 competidores, de diversas categorias, entre motos, carros, quadriciclos, UTVs e bikes. Serão mais de 1 mil quilômetros percorridos numa prova que promete ser desafiadora, exigindo bastante atenção dos competidores.





Na quarta-feira (25), primeira etapa da prova, que acontece entre Teresina (PI) e Piripiri (PI), tem pouco mais de 260 quilômetros. Já as bikes devem enfrentar 85 quilômetros um misto de terrenos com trilhas de piso natural, cascalho e asfalto, entre Teresina e a cidade de Campo Maior (PI).





De Piripiri a prova de motos, carros, quadriciclos e UTVs deve seguir para a cidade Viçosa do Ceará. Na sexta-feira (27), a cidade de Sobral (CE) recebe a caravana do Piocerá. A chegada acontece no sábado (28), na Praia do Cumbuco, em Caucaia (CE).





Os competidores das bikes enfrentam no segundo dia de prova, na quinta-feira (25), um cenário completamente diferente dos carnaubais de Campo Maior. Uma trilha de 90 quilômetros entre Ubajara (CE) e Ipu (CE) deve fazer desta etapa um dia longo com diversas descidas pelas serras da região cereanse. Além desta fase, as bikes passam farão um circuito pela Serra da Meruoca e pela região do Cumbuco, encerrando a competição.









Edição histórica conta com ações sociais





A programação do Piocerá foi aberta em Teresina, na segunda-feira (23) com as vistorias técnicas e show da equipe Força & Ação. Nestes 30 anos, foram mais de 90 mil quilômetros percorridos entre os estados do Piauí e Ceará.





Um dos grandes destaques desta edição, são inúmeras ações sociais que acontecem ao longo da prova. Uma delas acontece em Altos (PI), no assentamento Poço dos Negros, onde mais de 70 pessoas devem ser beneficiadas com consultas oftalmológicas e óculos de grau.





Outro projeto, a Rallyteca, organizado em parceria com o Instituto Cultural Saber, e Ler, deve entregar até 10 mil livros no percurso, criando ainda pontos de leituras em comunidades das zonas rurais e instituições, como associações de moradores e unidades prisionais.









Confira a programação da prova:









- 25/01/2017- Primeira etapa

Teresina (PI) – Piripiri (PI) – Carros, motos, UTVs e quadriciclos

Teresina (PI) – Campo Maior (PI) – Bikes









- 26/01/2017 – Segunda etapa

Piripiri (PI) – Viçosa (CE) – Carros, motos, UTVs e quadriciclos

Ubajara (CE) – Ipú (CE) – Bikes









- 27/01/2017 – Terceira etapa

Viçosa (CE) – Sobral (CE) – Carros, motos, UTVs e quadriciclos

Circuito Serra de Meruoca (CE) – Bikes









- 28/01/2017 – Quarta etapa

Sobral (CE) – Caucaia (CE) – Carros, motos, UTVs e quadriciclos