DENÚNCIA DO INTERNAUTA: ESGOTO A CÉU ABERTO

Internauta coloca a "boca no trombone" e denuncia um esgoto a céu aberto na Rua Raimundo Alves, bairro Terrenos Novos, em Sobral.

Confira a denúncia na íntegra:

"Bom dia. Você poderia colocar essa denúncia no seu blog, por favor. Um problema de esgoto a céu aberto desde dia primeiro de janeiro de 2017, até hj as autoridades competentes não resolveram... muita lama e mal cheiro dificultando a entrada de algumas pessoas nas suas próprias casas. O Saae já foi acionado, mas não resolveram o problema. Obrigado. desculpa por mandar dia de hj domingo, mas acredito com o alto teor de circulação do seu perfil poderá haver alguma solução.









Endereço: Rua Raimundo Alves - Bairro terrenos Novos. Na mesma rua do posto de Saúde."