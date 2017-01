Internauta denuncia um amontoado de entulho na via pública, precisamente na Rua Floriano Peixoto, nos fundos do "Abrigo Bom Samaritano". O denunciante relata que o caminhão que recolhe toda vez passa direto. O entulho está no local há quase um mês.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter