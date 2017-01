DENÚNCIA: LEITOR RELATA QUE SUA ESPOSA NÃO FOI ATENDIDA NO POSTO DE SAÚDE DOS TERRENOS NOVOS

Leitor denuncia que sua esposa não foi atendida no posto de saúde do bairro Terrenos Novos. Segundo o denunciante, a médica disse que já tinha encerrado seu plantão.

Confira a denúncia na íntegra:

"Olá caros leitores! Gostaria de expor aqui a minha indignação para com o atendimento no posto de saúde do bairro Terrenos Novos. Minha esposa é diabética e chegou ao posto na tarde desta segunda, dia 23, procurando atendimento, pois se sentia mal devido a sua doença, no entanto, a médica que estava presente se negou a atendê-lá, alegando que já estava encerrando o seu horário, sendo que ainda estava no expediente e ela não estava atendendo ninguém e sim conversando em outra sala do citado posto de saúde."