DENÚNCIA: ONDE ESTÁ O DINHEIRO DO FUNDEB DE SOBRAL?

Confira a denúncia na íntegra enviada para o Blog:

"Os profissionais que trabalham na educação de Sobral, solicitam explicações do novo Secretário que atualmente comanda a pasta da Secretaria de Educação a respeito da prestação de contas.









São noticiadas no Diário do Nordeste e também nas redes sociais, que várias cidades do Estado do Ceará, inclusive o próprio Estado do Ceará tem concedido bônus extra. No Estado, por exemplo, serão mais de 40 milhões de reais rateados aos profissionais efetivos e temporários.









E por falar em temporários, em Sobral, estes professores juntamente com funcionários administrativos não foram recontratados em janeiro, a Secretaria da Educação realizou modificação no calendário adiando as aulas para o dia 30 do referido mês, inclusive colocando sábados letivos durante o ano, levando-nos a trabalhar a mais recebendo a menos. Será que eles não pensam que estes não tem família e nem contas a pagar no mês que mais o governo nos onera com IPVA e IPTU?









Temos na Secretaria da Educação uma coordenação de valorização do magistério, que consideramos inoperante, pois não percebemos nenhum impacto de valorização nas ações desta coordenação. Em outro aspecto, percebemos que o SINDISEMS – Sindicato dos Servidores Municipais de Sobral, não nos representa, pagamos para aceitarem tudo o que é proposto pela prefeitura, parece mais um parceiro da administração do que um sindicato que deve lutar contra as injustiças e direitos dos servidores.









O fato é que hoje somos a melhor educação do Brasil, consequência principalmente da força de vontade, de muito trabalho e dedicação na escola. Inclusive, trabalhar aos sábados, não é novidade na rede, trabalhamos com muita satisfação, pois gostamos do que fazemos, porém, tudo tem limite. Neste momento, nos sentimos desvalorizados e sem reconhecimento dos que comandam localmente, pois depois de muitas postagens nas redes sociais a respeito do assunto, (FUNDEB) e nenhuma prestação de contas foi realizada junto aos professores que atuam na escola.









Vejam aqui algumas postagens nas redes sociais, inclusive, uma é da presidente do Conselho Municipal da Educação de Sobral, afirmando que teria entrado no dia 29 de dezembro recursos do FUNDEB, e que o Ivo teria afirmado em campanha que poderia sair a qualquer hora. Veja os prints retirados do facebook. Os professores perguntam, onde está mesmo este dinheiro?"