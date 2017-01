DENÚNCIA: SERVIDORES DO SAAE SOBRAL DENUNCIAM QUE ESTÃO HÁ DOIS SEM REAJUSTE SALARIAL

A denúncia enviada ao Blog, relata que há dois anos que os funcionários do SAAE estão sem receber reajuste salarial. Relata também as péssimas condições de trabalho. Os servidores solicitam que a nova administração cumpra a Lei 1584 de 5 de agosto de 2016, que altera o valor da remuneração mensal dos servidores retroativo a data base janeiro 2016, em virtude dos funcionários estarem com os salários defasados.





Confira a denúncia na íntegra:





"OS SERVIDORES DO SAAE SOBRAL ESTÃO HA 2 ANOS SEM REAJUSTE SALARIAL E TRABALHANDO EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES SEM FARDAMENTOS,EPIS,ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SUCATEADAS DENTRE OUTRAS.



PEDIMOS ENCARECIDAMENTE A NOVA ADMINISTRAÇÃO QUE ASSUMIU RECENTEMENTE A DIREÇÃO DA AUTARQUIA QUE CUMPRA A LEI N 1584 DE 05 DE AGOSTO DE 2016 QUE ALTERA O VALOR DA REMUNERAÇÃO MENSAL DOS SERVIDORES RETROATIVO A DATA BASE JANEIRO 2016 HAJA VISTA QUE OS MESMOS ESTÃO COM SEUS SALÁRIOS DEFASADOS.



OS SERVIDORES ESTÃO CUMPRINDO COM TODAS AS SUAS OBRIGAÇÕES E PEDIMOS QUE A DIREÇÃO FAÇA O MESMO.



DESDE JÁ AGRADECEMOS A ATENÇÃO DO BLOG E QUE A DIREÇÃO DA AUTARQUIA ATENDA NOSSA REIVINDICAÇÃO."

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter