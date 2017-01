DENÚNCIA: VENDA IRREGILAR DE TERRENO NO MERCADO PÚBLICO DE SOBRAL

Nossa equipe de reportagem recebeu uma grave denúncia, relatando a venda do espaço público no mercado público de Sobral.

Confira a denúncia na íntegra:

"Gestores do Mercado Público venderam irregularmente e sem autorização da Prefeitura um espaço na parte superior pela quantia de R$ 8.000,00 a um comerciante. A construção do ponto era feita em plena madrugada para não gerar suspeita, tudo feito na calada da noite.









O fato ocorreu na gestão do prefeito Veveu Arruda. E agora? A prefeitura vai demolir a construção, apurar e punir os infratores ou vai fazer OUVIDO DE MERCADOR ?? Com a resposta o novo prefeito IVO GOMES, que certamente tem que tomar uma providência, pois os próprios feirantes esperam pra ver no que vai dar."