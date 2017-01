Deputado Moses mantém agenda na capital para tratar da Região Norte

Nesta terça-feira (24), o Deputado Federal Moses Rodrigues (PMDB/CE) participou de uma visita ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Acompanhado por vereadores do bloco de oposição da Câmara de Sobral, o grupo foi recebido pelo presidente do TCM, Domingos Filho.





Durante o encontro, Domingos Filho se prontificou em dar suporte técnico não somente aos edis do município de Sobral, mas de todo o Estado do Ceará, através de qualificação e capacitação, além de manter uma estrutura no TCM disponível para os vereadores tirarem dúvidas.