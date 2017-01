Leitor coloca a "boca no trombone" e denuncia o péssimo atendimento do SAAE SOBRAL.

Confira o desabafo do internauta na íntegra:

"Boa tarde, meu nome é Gerson Diego, estou extremamente descontente com o SAAE Sobral, estou com um problema desde 19/10/2016 quando solicitei uma aferição e desde então estive lá umas dez vezes, eles ficaram de fazer a troca do hidrômetro e até agora nada, meu consumo nunca passou de 18 m3 e agora está vindo 51 m3, estive lá hoje novamente e fui muito mal atendido.









Obs: O SAAE é a pior empresa de prestação de serviço que conheço!!!"