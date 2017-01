A Prefeitura de Sobral já divulgou o resultado final da licitação para aquisição do veículo tipo passeio, com motorista e combustível por conta do contratante. O serviço de locação será ofertado ao Gabinete do Prefeito Ivo Gomes, pelo vencedor da menor proposta Wagner Marques Sampaio. A proposta estimada era de R$ 82,2 mil, e o contratante ofereceu o serviço por R$ 45.600.





Via Wilson Gomes