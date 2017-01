Domingos Filho diz que atacará com “lâminas cortantes” quem atentar contra o TCM

O discurso do presidente do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Domingos Filho, repercute nas redes sociais, diante do recado ameaçador a quem “atentar contra o órgão”. A frieza nas ações e ataques com “lâminas cortantes” são as “armas” citadas pelo presidente recentemente empossado.





No fim de dezembro, o TCM foi extinto por meio da Proposta de Emenda Constitucional (PEC), votada na Assembleia Legislativa do Ceará. Cinco dias depois, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia, suspendeu os efeitos da votação dos deputados estaduais.