Domingos Filho toma posse e ataca Camilo e deputados pelos "pusilânimes serviços à Sua Excelência"; assista

FGs queriam a extinção do TCM em vingança contra o presidente eleito.

Segundo Domingos Filho, Camilo Santana usou de "manipulação política indisfarçada" sobre os deputados estaduais, os quais acusa de se franquearem "servilmente" a prestar os mais "pusilânimes serviços à Sua Excelência para colher um naco de atenção transitória e passageira".





"A Augusta da Casa do Povo Cearense acocorou-se em reverência ao comando recebido e decretou, sem debates, sem discussão e sem respeito às opiniões do Ministério Público, das entidades da sociedade civil, das organizações classistas, à Constituição Federal, à Constituição Estadual e a seu próprio Regimento Interno, o fim do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, aprovando em primeiro e segundo turno, num espaço de um minuto entre um e outro e publicando às 22:00 horas do mesmo dia no Diário Oficial do Estado".





Confira o discurso na íntegra:

Fonte: Cearanews7