Em Massapê, acidente na estrada que liga a Senador Sá deixa jovem de 14 anos em estado grave

O acidente foi registrado na manhã desta terça-feira, dia 17, por volta das 9h, na estrada que liga Massapê a Senador Sá.

Segundo informações, a vítima estaria recolhendo o gado de uma fazenda, quando o cavalo que o rapaz estaria, assustou-se com a chegada de um Scania, e com o susto, o cavalo derrubou a vítima conhecida com Talyson , deixando ele com ferimentos graves, ele imediatamente foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral em estado preocupante.





Amigos do jovem informaram que ele sofreu uma forte pancada na cabeça, tendo que ser feito uma delicada cirurgia.





Talyson tem 14 anos e reside na cidade de Massapê, no bairro Corte do Ananás.



Via MassapeCeara / Texto: Elenilma Souza/Foto: Jander/Foto do local e informações: Renata