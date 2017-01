EM SOBRAL: VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO NA AVENIDA LÚCIA SABOIA AGONIZA A ESPERA DA UNIDADE DO SAMU!

Na noite de hoje (31), por volta de 18:30 horas, uma mulher transitava em uma motocicleta do tipo Honda Bros, no sentido Centro ao bairro do Tamarindo, quando se envolver em um acidente com um veículo do GM Corsa Classic Sedan.





O automóvel pertencia uma hospede do Verde Rio Hotel. Após a colisão, a vítima permaneceu quase meia hora esperando uma das ambulâncias do SAMU para receber os primeiros socorros. Vale salientar que a Proprietária do automóvel permaneceu no local e prestou toda assistência possível a vítima. A ambulância do SAMU conduziu a vítima para a Santa Casa de Sobral. Não temos informações sobre o estado de saúde da vítima.

Fonte: Blog Sinhá Sabóia