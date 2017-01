Empresário Eike Batista embarca de volta ao Brasil

Considerado foragido pela Polícia Federal, acusado pela Operação Eficiência, desdobramento da Lava Jato, que apura esquema do ex-governador do Rio de Janeiro, Sergio Cabral





O empresário Eike Batista embarcou sozinho no aeroporto JFK, em Nova York, na noite deste domingo, às 21h50 (horário de Brasília), segundo a Globonews. Deve chegar de manhã desta segunda-feira, por volta das 10h30, no Rio de Janeiro. Ele estava foragido desde quinta-feira (26), quando foi decretada a prisão do empresário.





Em entrevista à emissora, Eike disse que retorna ao Brasil para responder à justiça brasileira “como é meu dever. Tem que mostrar o que é... ajudar a passar as coisas a limpo (sic)”.





O repórter indagou sobre a especulação de Eike ir para Alemanha, questionamento negado pelo acusado. “Eu venho sempre a Nova York, a trabalho”, justificou. Ao ser perguntado sobre sua inocência, Eike se limitou a dizer que está à disposição da Justiça.