Enfrentamento à seca: Deputado Moses e Coordenador do DNOCS se reúnem com vereadores e lideranças de Sobral

Nesta sexta-feira (13), o deputado federal Moses Rodrigues (PMDB/CE) participou de uma reunião com o novo coordenador Estadual do DNOCS no Ceará, Francisco Hermenegildo Sousa Neto, para tratar de ações de enfrentamento à seca no município de Sobral e região Norte do Estado. O encontro, realizado no escritório de projeção estadual do parlamentar, em Sobral, reuniu vereadores sobralenses e lideranças políticas da cidade.





A reunião foi solicitada pelo parlamentar, que mantém o enfrentamento à seca como pauta permanente de trabalho. "Já asseguramos uma emenda parlamentar no valor de R$ 112 milhões que será destinada à coordenação estadual e que será utilizada em projetos para beneficiar todos os municípios cearenses", destacou Moses Rodrigues.